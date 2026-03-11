  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor
Giriş Tarihi:

Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor

Sivas’ta bir cami müştemilatında kurulan hayır bakkalı, hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz temel gıda ve hijyen malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

#1
Foto - Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor

Sivas’ın Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camii müştemilatında yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen hayır bakkalı, ilk kurulduğu dönemde yalnızca 10 ihtiyaç sahibine destek veriyordu. Zamanla hayırseverlerin katkılarının artmasıyla büyüyen bakkal, bugün geniş bir dayanışma ağına dönüştü.

#2
Foto - Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor

Raflarında bakliyat, un, yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen malzemelerinin de bulunduğu hayır bakkalından yaklaşık bin kişi ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

#3
Foto - Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor

İhtiyaç sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden gerekli ürünleri temin ederek, temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayır bakkalı, mahallede dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlenmesine de katkı sağlıyor.

#4
Foto - Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor

İhtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini söyleyen Ahmet Uslu, "Hayır bakkalında mübarek Ramazan ayı ile beraber yardım en üst seviyeye ulaşıyor.

#5
Foto - Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor

Bizden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yetime, ihtiyaç sahibine yardım etmek kadar güzel bir şey yoktur. Çok değerli dostlarımız var.

#6
Foto - Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor

Hayır bakkalına yardım ediyorlar ve isimlerini bile söylemiyorlar. Böyle insanların toplum içerisinde olması bir değerdir. Bu şekilde gıdaları halka dağıtıyoruz.

#7
Foto - Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor

Herkes bize teşekkür ediyor ve bizde vesile olmuş oluyoruz. Bu bakkalda para değil dua geçiyor. Bu dualarında karşılığını alıyoruz" dedi.

