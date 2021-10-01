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Kadın - Aile İçinizi ısıtacak içecek
Kadın - Aile

İçinizi ısıtacak içecek

Kışın vücudumuz hastalıklara karşı daha savunmasız olur.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 13:58:00 - 2021-10-01 14:02:50
İçinizi ısıtacak içecek

Kışın vücudumuz hastalıklara karşı daha savunmasız olur. Bağışıklığımızı özellikle kışın yüksek tutmak için beslenmek önemlidir. Soğuk havalarda iyi giyinmek ve beslenmenin yanında içeceklerle de vücudunuza destek verebilirsiniz. Kış aylarında içebileceğiniz baharatlı elma çayı yazımızda.

Malzemeler:
• 1 adet elma
• 2-3 karanfil
• 2-3 tohum karabiber
• 1 adet çubuk tarçın
• Limon

Baharatlı elma çayı yapılışı

· Elmayı kabukları ile dilimleyip kaynayan suyun içerisine koyun.

· Bir tülbent içerisinde karanfil, karabiber ve tarçını kaynayan suya atın.

· Elmaların kararmaması için içerisine limon sıkın.

· İyice kaynadıktan ve renk aldıktan sonra ocaktan alın.

· İsterseniz az miktarda bal, limon ilave edebilirsiniz.

Şekersiz bir şekilde tüketmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun.

 

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