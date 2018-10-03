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İçinize atmayın

Duygularınızı bastırmadan, içinize atıp, demlikte oluşan kireç tabakası gibi, yıllar sonra, içinizde artık temizlenmesi çok zor kin tabakası oluşmasına izin vermeyin. Aile içindeki ilişkilerinizde de, iş hayatınızda da sadece dürüst olun.. Sadece dürüst olun; aile ve iş hayatında mutluluğu yakalamakla kalmaz, sağlığınızı da kurtarmış olursunuz.

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:54
İçinize atmayın


İçe atmak, biriktirip biriktirip, herhangi bir anda artık dayanamayıp veya dengeyi yitirip birdenbire doğru/yanlış kusmak; hiçbir konuyu halletmez. Bilakis karşı suçlamaları davet eder. Köprüleri atar, uzlaşma ortamını yıkar.

Dahası karşınızdaki sizin artık “güvenilmez” olduğunuza kesin kanaat getirir. “Bu..” diye düşünecektir, “..içten pazarlıklı, bundan bana yâr olmaz..” İş hayatınızdaysanız, “bundan dost olmaz, bununla iş yapılmaz..” diyecektir.

Kusursuz insan yok..

Sizin de eşinizin de kusuru, hatası olabilir. İş hayatınızdaki arkadaşlarınızın da.. Empati yapın; hem kendi hatalarınızı, hem karşınızdakinin hatalarını iyi tartarak dürüst karar verin.

Adalet arayan vicdanınız; bu durumda da adil olacaktır. Yeter ki onu susturup enaniyete kapılmayasınız.

Hatalarınız varsa kabullenin. Başkalarını suçlayarak, işin içinden çıkmaya çalışmayın. Güzel bir üslûpla hatayı kabul ve özür dilemek son derece şerefli bir harekettir.

Size güven ve hürmet kazandırır

Kendinize güveniniz artar; kişiliğiniz huzur bulur. Beyniniz karamsarlıktan, kötü düşüncelerden, yalan dolan bulmak için kıvranmaktan kurtulur. Beyindeki huzur, bedene sağlık ve zindelik olarak yansır. Hayat boyu yalana ihtiyacınız kalmaz,

Biliyor musunuz; güzel ahlakın temelinde dürüstlük vardır.

Güzel ahlak ise Efendimiz aleyhissalatu vessellemin, tamamlamak üzere teşrif buyurdukları dinin ta kendisidir. Yani dünya ve ahiret mutluluğu dediğimiz dinin..

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:54
  1. içe atmak
  2. içe atmanın zararları

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