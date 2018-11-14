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İçini yedik kabuğundan fener yaptık!

C vitamini deposu mandalina ve portakalın mevsimi geldi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:15
İçini yedik kabuğundan fener yaptık!

Kış gecelerinde mandalina ve portakalı yer, kabuklarını sobanın bir kenarına bırakırız; nefis bir koku yayarlar odaya. Şimdilerde kalorifer peteklerinin üzerine koyuyorlar. Ama bir de bu güzel meyvelerden çocuklarınızı neşelendirecek, onlarla güzel vakit geçirmenizi sağlayacak fener yapmak mümkün.

1. Adım:

Mandalinanın kabuğuna bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayıracak şekilde bir kesik atın.

2. Adım:

Kabuğa zarar vermeyecek şekilde meyveden ayrılmasını sağlayın.

3. adım:

Daha sonra mandalinanın içerisinde yer alan beyaz liflerini fitil gibi olacak şekilde ortada toplayın ve kabuğun içerisine zeytin yağı dökün.

4. adım:

Şimdi de mandalina kabuğunun diğer yarısının tepe kısmını yıldız şekli verecek şekilde bıçakla kesin.

5. adım:

Mandalina kabuğu zeytin yağını emdiyse ortada yer alan fitil gibi duran lifi yakın. 4. adımda hazırlamış olduğunuz yıldızlı tepe kısmını da kapatarak yanan kabuğun üzerine yerleştirin. Oldu mu size minik bir fener! Tadını çıkarın..

 

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:15
  1. mandalina
  2. portakal
  3. mum

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