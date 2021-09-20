İçinden hortum çıkmıştı! Damacana vakasında fatura işçilere kesildi
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce dolumu yapılarak satılan 12 litrelik Kalabak suyu damacanalarından birinde hortum çıkmasına ilişkin, "olayda kusuru bulunan" 4 çalışanın iş akdinin feshedildiği açıklandı.
Eskişehir’de 1 Eylül'de yaşanan ve kamuoyuna "Eskişehir'de yeni damacana vakası" başlığı ile servis edilen haberler üzerine ESKİ Genel Müdürlüğünce başlatılan soruşturma tamamlandı. ESKİ’den yapılan açıklamada, "Soruşturma sonucunda disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verildi. Bunun yanı sıra kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, sosyal medyada yer alan ve söz konusu çalışanların engelli olduklarına dair bilgi içeren paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.