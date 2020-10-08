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Yerel İçinde askerlerin olduğu araç alev aldı! Panik anları
Yerel

İçinde askerlerin olduğu araç alev aldı! Panik anları

Erzincan'da, içinde iki askerin olduğu otomobilde yangın çıktı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:24:00 -
İçinde askerlerin olduğu araç alev aldı! Panik anları

Erzincan merkez İnönü Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin ön kaput kısmından alev ve duman yükseldi.

Sürücü askerin durumu fark etmesi üzerine aracı kenara çekti.

Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek büyümesini önledi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptıktan sonra araç çekiciyle kaldırıldı.

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