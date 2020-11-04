İçimizdeki naziler Türkiye’ye iftira atıyor!

Harun Sekmen İstanbul

Avrupa’da Türk ve Müslüman Vakıfları’na faaliyet hakkı tanınmazken, ülkemizdeki Alman Vakıfları bölücü ve yıkıcı faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Alman Heinrich Böll StiftungVakfı tarafından hazırlanan ve yayımlanan kitaplarda ülkemize yönelik skandal nitelik ifadelere yer verildiği ortaya çıktı. Ermeni Sorunu, Olağanlaşan OHAL KHK’ların Yasal Mevzuat üzerindeki etkileri, COVID-19 Salgınının Türkiye’de Gelir Dağılımına Etkisi ve Mevcut Politika Seçenekleri, Savaştan Barışa Çatışmadan Çözüme, LGBTİ+ Alanında Irkçılık ile Mücadele Eğitim Program Raporu isimli paçavralarda Türkiye aleyhine akıl almaz iftiraların yer aldığı belirlendi.

Ermeni soykırımıyla suçluyorlar!

Türkiye’deki özgürlük ortamını sabote eden Böll Vakfı, bastırdığı kitaplarda ülkemizi karalıyor. ‘Ermeni Sorunu’ başlıklı kitaplarında Türklerin soykırım yaptığı safsatası ateşli bir şekilde savunuluyor. Söz konusu manipülatif kitabın 7. sayfasında “Soykırımın anısı, Ermenilerin ulusal bilincini belirleyen sabit bir değer olma özelliğini bugün de koruyor. Soykırım, hâlâ resmi tarih kitaplarının değişmez bir parçası. Soykırımın sembolik tarihi resmi matem günü olarak kullanılıyor” ifadelerine yer veriliyor. ‘Olağanlaşan OHAL KHK’ların Yasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri’ isimli raporlarında ise Türkiye’nin terörle mücadelesi sert dille eleştiriliyor. PKK sevici imzacı akademisyenlere sahip çıkılan raporda, “17 ayı aşkın bir süredir devam eden ve süresi beş defa uzatılan OHAL süresince 115.516 kamu çalışanı için ömür boyu kamu görevinden ihraç kararı verildi. 24 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 117 üniversiteden, 386’sı Barış için Akademisyenler bildirisine imza verenler olmak üzere, 5822 akademisyen ihraç edildi” değerlendirilmesinde bulunuyor.

Salgınla mücadelemiz baltalanıyor

Böll Vakfı tarafından bastırılan ‘COVID-19 Salgınının Türkiye’de Gelir Dağılımına Etkisi ve Mevcut Politika Seçenekleri’ isimli kitapta ise ülkemizin dünyaya örnek olan koronavirüs mücadelesi de kötüleniyor. Kitapta şu ifadelere yer veriliyor: “Türkiye’nin bugüne kadar uygulamaya koyduğu iktisat politikaları genelde pek çok ülkede uygulanan politikalardır, ancak boyutu çeşitli göstergeler açısından çok sayıda ülkede uygulanan programlara göre oldukça hafif kalmaktadır. Bu haliyle özellikle hane halklarının uğradığı kayıpların giderilmesi mümkün değildir. Buna karşılık Türkiye’nin şok öncesi ekonomik durumu pek çok zayıflıklar barındırdığı için bu türden kapsamlı ve virüsü sert biçimde baskılamayı hedefleyen bir politikayı yürürlüğe koyabilecek bütçenin iç kaynaklardan oluşturulması mümkün gözükmemektir”

Teröristler göklere çıkartılıyor!

‘Savaştan Barışa Çatışmadan Çözüme’ isimli kitapta ise PKK’lı terörist alçaklar ‘Gerilla’ diye yüceltiliyor ve terör eylemleri ‘bağımsızlık hareketi’ diye lanse ediliyor. Paçavranın 8. sayfasında, “İki yüz yıldır süren Kürd özgürlük mücadelesini, son otuz yıldır devam eden gerilla savaşını ve çatışma sürecinin neden ve sonuçlarını anlayabilmek; öncelikle Kürd ve Kürdistan meselesine doğru teşhis koymakla mümkündür. Kürd ve Kürdistan olgusunun tarihsel süreç içerisinde diğer olgu ve olaylarla ilişki ve çelişkileri irdelenerek doğru sonuçlara varılabilinir” ifadeleri kullanılıyor. ‘LGBTİ+ Alanında Irkçılık ile Mücadele Eğitim Program Raporu’nda ise 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz ‘ırkçılıkla’ suçlanıyor. Raporda şu ifadelere yer veriliyor: “Türkiye’de yükselen ve özellikle Suriyeli mültecilerin maruz kaldığı yeni ırkçılık dalgasının LGBTİ+’lar içerisinde de arttığı gözlemlenmiştir. LGBTİ+ hareketi ve aktivistleri olarak, kimi zaman kullandığımız dilin, kimi zaman da yaptığımız etkinliklerin ayrımcılığın ve ırkçılığın daha da meşrulaşmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir.”