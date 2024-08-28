İçimizdeki hainleri dut yemiş bülbüle döndürecek gelişme! Türkiye'nin 138 yıllık hayali gerçek oldu

Filiz Katman, TCG PİRİREİS denizaltısının hizmete girmesini Türkiye'nin savunma sanayiindeki büyük bir başarı olarak değerlendirdi. Katman, bu denizaltının yerli ve milli teknolojilerle donatıldığını ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü artırdığını belirtti. 2029'a kadar tamamlanacak olan denizaltı projesinin, Türkiye'yi denizcilik alanında üst liglere çıkaracağını ifade eden Star yazarı Katman, Türkiye'nin savunma sanayindeki bu adımlarının gurur verici olduğunu söyledi. Filiz Katman, şunları kaydetti:

" 'Nükleer denizaltılardan sonra en etkili denizaltı' diye tanımlanıyor TCG PİRİREİS (S-330).

Bundan bir yıl önce TCG HIZIRREİS denize indirilmişti. 2025 yılında hizmete alınması planlanan TCG HIZIRREİS yanında 2026 yılında TCG MURATREİS denizaltısının hizmete girmesi öngörülüyor.

TCG PİRİREİS 3 hafta su yüzüne çıkmadan görevini icra edebilmesiyle biliniyor. Bunlarla da kalmıyor Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamlesi; yakında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşasına başlanacak olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi var sırada.

Bitti mi, bitmedi.

"Bu denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan gizliliğini azami seviyede idame ederek harekât icra edebilecek, kendi milli güdümlü mermilerimiz ATMACA ve GEZGİN'e ilave olarak yakın zamanda Harp Atışı ile etkisini gördüğümüz, gururumuz milli ve yerli AKYA torpidomuzu kullanacaktır."

Güzel haberi böyle duyuruyor Deniz Kuvvetleri Komutanı Sayın Oramiral Ercüment Tatlıoğlu. 'Yerli ve Yerli ve milli' olmanın hiç olmadığı kadar öneminin arttığı bir dönemde alıyoruz bu güzel haberleri.

Adım adım 2030 hedefine yaklaşıldığının haberleri bunlar. Bölgemizde Yunanistan ve İsrail'in AIP'li denizaltı sayısını Türkiye, hali hazırda 1'den 2024 PİRİREİS, 2025 HIZIRREİS, 2026 MURATREİS'in hizmete girmesi sonrasında inşası devam eden diğer 3 denizaltımızın da müteakip her yıl olacak şekilde hizmete girmesiyle 2029'da REİS sınıfı D/A projesi tamamlanarak tüm denizaltılar hizmete girince 6, 2030'ların ortalarında da MILDEN'ler hizmete girince 10 sayısına ulaşarak geçmiş olacak."

{relation id:1880789 slug:'malazgirt-ruhuna-ihanet-edenler-kim-asil-buyuk-tehlike-iste-tam-da-bu'}{relation id:1880801 slug:'necmettin-batirel-catlayin-patlayin-e-mi-diyerek-muthis-gelismeyi-duyurdu-turkiyeye-viz-gelir-tiris-gider'}{relation id:1880784 slug:'receteyi-berat-albayrak-yazmisti-ama-yoksa-bunu-istemeyenler-mi-var'}