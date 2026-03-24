Icardi'ye bir şok daha!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mauro Icardi, Wanda Nara ile Arjantin'de süren dava sürecine ek olarak Türkiye'de eski ev sahibi tarafından icraya verildi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatındaki davaların yanı sıra şimdi de Türkiye'de icra dosyalarıyla gündeme geldi.

EV SAHİBİNDEN 1 YILLIK KİRA TALEBİ

Milliyet'te yer alan habere göre Icardi, Göktürk'te Wanda Nara ile birlikte yaşadığı aylık 40 bin dolar kira bedelli villayı sözleşmesi bitmeden boşalttı. İddiaya göre Arjantinli futbolcu, evi erken tahliye ettiği için kalan kira bedelini ödemedi. Ev sahibi ise 1 yıllık kirayı talep ederek hukuki süreç başlattı.

 

3 AYRI İCRA DOSYASI

Haberde, Icardi'nin bu nedenle toplamda 3 ayrı icra dosyasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Yıldız futbolcuya yönelik suçlamalar arasında kira borcu da yer alıyor.

EVİ KÖTÜ KULLANDIĞI İDDİASI

Icardi hakkında öne sürülen bir diğer iddia ise villayı kötü kullandığı yönünde oldu. Ev sahibinin, evin yeniden düzenlenmesi için ciddi masraf gerektiğini öne sürdüğü ifade edildi.

 

TAZMİNAT DAVASI DA AÇILDI

Bu gerekçeyle ayrıca tazminat talebinde bulunulduğu ve taraflar arasında yeni bir dosya açıldığı öğrenildi. Arabuluculuk sürecine giden tarafların anlaşamaması durumunda konunun mahkemeye taşınacağı belirtildi.

