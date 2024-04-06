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Spor Icardi'nin gözü Alex'in rekorunda
Spor

Icardi'nin gözü Alex'in rekorunda

Yeniakit Publisher
2024-04-06 11:10:00 -
Icardi'nin gözü Alex'in rekorunda

Galatasaray'da fırtına estiren Mauro Icardi, Fenerbahçe efsanesi Alex'in gol rekorunu kırmak üzere.

Galatasaray'da ilk sezonunda tartışmalı dönemlerin ardından adından çokça söz ettiren Mauro Icardi önemli maçlarda attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu.

Arjantinli yıldız Galatasaray'da ilk sezonunda 26 maçta 23 gol, 8 asistle oynadı. 31 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda oynadığı Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçlarını da boş geçmedi. Galatasaray yönetimi, kiralık sezonda çok iyi performans gösteren Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den 10 milyon Euro'ya aldı.

Mauro Icardi bu sezonda uzun dönem sakatlık problemi yaşasa da Süper Lig'de gol krallığı listesinde Edin Dzeko'nun ardından 18 golle ikinci sırada yer alıyor. Icardi gol atmasının yanı sıra sarı kırmızılılarda en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda yer alıyor.

Galatasaray'da bu sezon 39 maça çıkan Mauro Icardi, 24 gol, 11 asistle 35 gole etki etti. Yıldız oyuncu, kalan maçlarda Alex'e ait bir sezonda en çok gole etki etme rekorunu kırabilir.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza 2010-11 sezonunda tüm kulvarlarda 28 gol, 16 asistle oynamıştı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın kalan maçlarında 10 gole etki etmesi halinde Alex'in rekorunu kıracak.
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Mauro Icardi, 2 sezonluk Galatasaray kariyerinde 65 maçta 47 gol, 19 asist yaparak 66 gole etki etti.

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