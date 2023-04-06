Icardi'den olay paylaşım! ''Bir utanç, bir skandal''

Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Başakşehir'i konuk etti. Heyecan dolu maçı Başakşehir 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi. Aslan'ın golcüsü Icardi sosyal medyadan hakemlere sert bir göndermede bulundu.

GALATSARAY OFSAYTA TAKILDI, BAŞAKŞEHİR ATTI

5. dakikada Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ardından karşılaşmanın 12. dakikasında Serdar Gürler pasında topla buluşan Szysz, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

GOL TEKRAR VAR'A TAKILDI

40. dakikada Galatasaray'ın Dries Mertens ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

HAKEME YOĞUN İTİRAZ

Müsabakanın 45+6. dakikasında Galatasaray penaltı bekledi. Sarı-kırmızılı futbolcular, Ömer Ali Şahiner'in Başakşehir ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğine yönelik yoğun itirazda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, VAR ile konuştu ancak herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

GALATSARAY PENALTI BEKLEDİ

55. dakikada Galatasaray tekrar elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR kontrolü sonrası oyun devam etti.

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BİR İTİRAZ DAHA

88. dakikada Galatasaray bir kez daha penaltı itirazında bulundu. Sarı-kırmızılı ekipte Icardi, Başakşehir ceza sahasının içinde yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. Bunun üzerine Galatasaraylı futbolular maçın hakemine yoğun itirazlarda bulundu.

ICARDI: BİR UTANÇ BİR SKANDAL, YILIN SOYGUNU

Galatasaray hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararlarına tepki gösterdi. Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." yazdı.