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Spor Icardi'den Galatasaray'a mükemmel katkı! "Fiyatı çok fazla" diyenler buna ne tepki verecek?
Spor

Icardi'den Galatasaray'a mükemmel katkı! "Fiyatı çok fazla" diyenler buna ne tepki verecek?

Yeniakit Publisher
2023-10-07 12:43:00 -
Icardi'den Galatasaray'a mükemmel katkı! "Fiyatı çok fazla" diyenler buna ne tepki verecek?

Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta takımının galibiyet golüne imzasını atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara maliyetini sezonun başlangıcında çıkartmış oldu...

Geçen sezonki şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi, yeni sözleşme imzaladığı 30 Temmuz'dan bugüne kulübe olan maliyetini karşıladı.

PSG'den 10 milyon euro'ya bonservisi alınan Icardi, Galatasaray ile yıllık 6 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme yaptı.

Üç yıllık maliyeti 28 milyon euro'yu bulan yıldız golcü, takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı ve G.Saray'ın kasasına 24.5 milyon euro girdi.

Manchester United zaferi ile 2.8 milyon euro'yu hak eden Aslan, Süper Lig'de ise Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarını kazandıran Icardi sayesinde, 7.5 milyon TL'yi de garantiledi.

Böylece Icardi, 27.5 milyon euro katkı sağlamayı başardı ve maliyetini de karşılamış oldu.
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30 yaşındaki Mauro Icardi, bu sezon Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi olmak üzere 13 maça çıktı ve 11 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Tangocu, Devler Ligi'nde de 4 gol, 1 asistle toplam 5 gole etki etti ve kalitesini gösterdi.

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