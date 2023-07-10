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Spor İcardi’de bomba gelişme! Wanda Nara ağzından kaçırdı
Spor

İcardi’de bomba gelişme! Wanda Nara ağzından kaçırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 16:44:00 -
İcardi’de bomba gelişme! Wanda Nara ağzından kaçırdı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği Icardi'den haber geldi. Wanda Nara yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini duyurdu.

Galatasaray taraftarının merakla beklediği Icardi'den haber geldi. Wanda Nara yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini duyurdu.

Galatasaraylı taraftarların “aşkı” Mauro Icardi müjdeyi uzaklardan, Arjantin’den verdi.

Icardi dün akşam eşi Wanda Nara’nın da ödül aldığı Martín Fierro Ödülleri töreninde hazır bulundu. Wanda’ya ailecek eşlik ettiler.

Wanda Nara törende, “en iyi çıkış yapan yeni TV yıldızı” ödülün almaya hak kazanırken Mauro Icardi kendisini şu şekilde tebrik etti.

* Tebrikler aşkım. Televizyondaki ilk deneyimin ve neye değer verdiğini ve kafana koyduğun her şeyi nasıl yaptığını gösterdin. Aynı çizgide devam et. Sana eşlik etmekten, miniklerimizle yanınızda olmaktan gurur duyuyorum. Seni seviyoruz. Bir kez daha tebrikler.
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* Kış sezonda da programı (MasterChief) yapmaya devam edecek misiniz? Yoksa Maurito ile beraber olmak için Buenos Aires’ten ayrılacak mısınız?

Wanda’nın cevabı ise Galatasaraylıları keyiflendirecek cinsten.

* Ben işimi seviyorum. Yapmaya devam edecek. Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul’a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var.

Kaynak: Fotospor

 

 

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