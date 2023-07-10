Icardi Süper Lig tarihine geçecek! İşte alacağı o maaş

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray’da adından söze ettiren ve şampiyonluk için büyük emekleri olan Mauro Icardi, bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma imza atmaya hazırlanıyor.

ALACAĞI MAAŞ İLE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Paris Saint-Germain ile görüşmelerin sonuna gelen ve 10 milyon euro bonservis bedelinde büyük ölçüde anlaşmaya varan Galatasaray’ın Arjantinli golcüye vereceği maaş da belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mauro Icardi, alacağı yeni maaşla birlikte tarihe geçecek. Sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

Sarı-kırmızılılar, forvet oyuncusuna yıllık 10 milyon euro verecek. Böylelikle Icardi’nin Galatasaray’a toplam maliyeti 3 yıl için 50 milyon euro olacak.

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