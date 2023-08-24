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Spor Icardi hedefini açıkladı
Spor

Icardi hedefini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 02:51:00 -
Icardi hedefini açıkladı

Galatasaray'ın Molde'yi 3-2'lik yendiği maç sonrası açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Mauro Icardi, hedefini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde, temsilcimiz Galatasaray'ı Aker Stadyumu'nda konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım maçtan Fredrik Midtsjö'nün 90+4. dakikada attığı golle 3-2 galip ayrıldı.

Bu maçın ardından 1 gol ve 1 asist ile galibiyetin mimarlarından olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, düşüncelerini paylaştı.

"Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız"

Golcü yıldız, şu ifadeler ile görüşlerini belirtti:

"Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız. Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maça kazanmamız gerekiyor."
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