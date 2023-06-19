Icardi bombası: Tam 50 milyon Euro! Sürpriz bir adım, harekete geçti! Her şey şov uğruna değil! Detayları

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Önümüzdeki sezon da başarılı olmak için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündemin birinci maddesi Mauro Icardi.

Adeta taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin takımda kalması beklenirken, olay bir gelişme yaşandı.

Yıldız oyuncunun maaşı böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

OKAN BURUK: ICARDI'Yİ BEKLEYECEĞİZ

Birinci aciliyetimiz golcü. Diğer mevkilerdeki oyuncularımız duruyor. Rashica'yı tekrar geri almak istiyoruz. En büyük sıkıntımız sol bek ve forvet. Mohamed'in son gün satın alma hakkını kullandılar. Icardi'nin durumu biraz belirsiz.

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Bu durumun uzun sürmesini istemeyiz. Olumsuz hiç düşünmüyoruz. Icardi için kulübümüz bütün fedakârlığı yapmaya hazır. Sadece bekleyeceğiz. Kendisi ailesiyle karar verecek. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Icardi'yi bekleyeceğiz.

Elimizde orjinal forvetimiz yok. Kadro planlamamızda iki forvet düşünüyoruz. Biri Icardi, diğeri de onunla birlikte oynayacak bir oyuncu kadroya katmak istiyoruz.

'ICARDİ'NİN YERİNDE OLSANIZ SİZ NE YAPARSINIZ?

'Icardi'nin yerinde olsanız siz ne yaparsınız?' sorusuna Okan Buruk, "Bu biraz da neye ihtiyacınız var onunla alakalı. İstanbul'da alıştığınız bir hayat, aileniz çocuğunuz. Okulu, evi her şeyin bambaşka bir şekilde değişmesi zordur, düzen bozulacaktır.

2. olarak taraftarın sahiplenmesi önemli faktör. Mutlu olduğu bir ortamı devam ettirmek bir seçim. Bir yanda para bir yanda kariyer, burada ikisini de yaşayabilir.

Şu anda net olumlu olumsuz bir şey yok, bir süreç var bu süreç uzun sürecek. Biz ve kulüp ilgisini gösteriyor her şey için hazır olduğunu gösteriyor son karar Icardi'nin olacak" şeklinde yanıt verdi.

ERDEN TİMUR: ARABİSTAN GERÇEĞİ VAR

Zeki, çevik, ahlaklı tanımına uyan bir isim. Icardi için gereken neyse onu yapacağız. Ama Suudi Arabistan gerçeği var önümüzde. Icardi kazancının 2 -3 katına oraya gitmez ama nereye kadar çıkarlar bilmiyorum. Galatasaray açısından bu durum duyugusal açıdan olursa mutlu sonuçla bitecek.

Takımımızın toplam maaşı 32 milyon euro. Suudi Arabistan kulüpleri 40-50, 100 milyon euro veriyor. Elbette her şeyi yapacağız. Sponsorluklar koyacağız. Kendimiz sponsor olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız.

ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Mauro Icardi şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu.

Devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kiralık olarak sarıkırmızılı takıma katılan Icardi, toplamda çıktığı 23 maçta; 21 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi. Şampiyonluk kupasını Cimbom'a getirdi.

ICARDI BOMBASI DUYURULDU

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Mauro Icardi teklifi böyle duyuruldu.

YILLIK NET TEKLİF 30 MİLYON EURO

A Spor'un haberine göre; Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi için Suudi Arabistan'dan gelen teklif yıllık net 30 Milyon Euro civarında.

BONUSLARLA 50 MİLYON EURO

Gerçekleşmesi kolay bonuslarla ise Icardi'nin yıllık kazanacağı rakamın 50 Milyon Euro'ya yaklaştığı belirtildi.