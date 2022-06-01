İç ve dış talepten güçlü katkı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dengeli büyüme kompozisyonunun 2022’nin ilk çeyreğinde de devam ettiğini belirtti.

Yatırımlar sürüyor

Nebati, Twitter paylaşımında “ilk çeyrekte büyümeye iç talep 3.9 yüzde puan, net talep dış talep 3.5 yüzde puan katkı sağlamıştır. Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10.5 artışla 10 çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür. Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerinde görülen artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz” ifadelerini de kullandı.

Olumlu tablo

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 olduğuna işaret edildi. Yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarında belirlenen artışa dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesi önümüzdeki dönem üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. İç ve dış talebin dengeli katkı verdiği büyüme kompozisyonunun 2022 yılının kalan döneminde de devam etmesi, sürdürülebilir büyüme ve makro ekonomik dengeler açısından oldukça önemlidir.”

Turizm destekleyecek

Rusya-Ukrayna savaşının küresel ticaret üzerindeki etkisine de değinilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “2022’de küresel ticarette Ukrayna’daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir. Turizmde ilk çeyrekteki olumlu görünümün yılın kalan döneminde de devam edeceği, bu durumun büyümeyi destekleyeceği öngörülmektedir.”