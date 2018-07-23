İç pilavlı börek nasıl yapılır?
Lezzetli iç pilavı ve çıtır yufkasıyla tadı damaklardan silinmeyecek bir börek tarifi denemek isterseniz sizde bu tarifi yapabilirsiniz.23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:58
MALZEMELER:
Bir kase pirinç
2 diş sarımsak
Bir kilo kuzu eti
Bir adet soğan
Bir litre su
Bir kase bezelye
Çam fıstığı
Badem
Bir kilo yufka
Tuz
YAPILIŞI:
Soğanları ve sarımsakları ince ince doğrayalım
Kuzu etlerini tereyağında soteleyelim. Daha sonra içine kimyon ve tuz ekleyelim. Etler pişene kadar bekleyelim. Et pişirme işlemi bittikten sonra aynı tencereye pirinçleri ekleyip üzerine su dökelim.
Pirinçler pişip yumuşadıktan sonra içine bezelyeleri koyalım.
İç pilavına bademleri ve çam fıstıklarını koyalım. Sonra yufkaları kare şeklinde keselim ve bir kase yardımıyla içlerini, hazırladığımız pilavla dolduralım
Üzerlerine tereyağı sürelim.
Son olarak 180 derecelik fırında üstleri kızarana kadar pişirelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ