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İç pilavlı börek nasıl yapılır?

Lezzetli iç pilavı ve çıtır yufkasıyla tadı damaklardan silinmeyecek bir börek tarifi denemek isterseniz sizde bu tarifi yapabilirsiniz.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:58
İç pilavlı börek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir kase pirinç

2 diş sarımsak

Bir kilo kuzu eti

Bir adet soğan

Bir litre su

Bir kase bezelye

Çam fıstığı

Badem

Bir kilo yufka

Tuz

YAPILIŞI:

Soğanları ve sarımsakları ince ince doğrayalım

Kuzu etlerini tereyağında soteleyelim. Daha sonra içine kimyon ve tuz ekleyelim. Etler pişene kadar bekleyelim. Et pişirme işlemi bittikten sonra aynı tencereye pirinçleri ekleyip üzerine su dökelim.

Pirinçler pişip yumuşadıktan sonra içine bezelyeleri koyalım.

İç pilavına bademleri ve çam fıstıklarını koyalım. Sonra yufkaları kare şeklinde keselim ve bir kase yardımıyla içlerini, hazırladığımız pilavla dolduralım

Üzerlerine tereyağı sürelim.

Son olarak 180 derecelik fırında üstleri kızarana kadar pişirelim.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:58
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