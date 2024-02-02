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Ekonomi IC-İçtaş'tan Romanya'da büyük yatırım!
Ekonomi

IC-İçtaş'tan Romanya'da büyük yatırım!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 02:40:00 - 2024-02-02 02:51:31
IC-İçtaş'tan Romanya'da büyük yatırım!

IC -İçtaş'ın sahibi İbrahim Çeçen’in oğlu Murat Çeçen, Romanya’nın en büyük hastanesinin ihalesini aldı.

Türkiye’nin kara deliği olarak tanımlanan şehir hastaneleri inşaatlarını yapan CCN Holding, Romanya’nın en büyük hastanesinin ihalesini aldı.

Romanya Bükreş’te yaklaşık 93 bin metrekare kapalı inşaat alanına inşa edilecek 450 yatak kapasiteli Dimitrie Gerota Hastanesi Projesi’ni, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Murat Çeçen’in yaptığı CCN Holding kuruluşu CCN İnşaat gerçekleştirilecek. 29 ayda inşa edilmesi planlanan hastane için imza töreni düzenlendi.

Türkiye’de 2017 yılında bin 300 yatak kapasiteli Türkiye’nin ilk kamu-özel işbirliği modeli ile inşa edilen ve en büyük şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi ve dünyanın tek parçada yapılan en büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi’ni de yapan şirket, Azerbaycan’da da çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

AB fonlarıyla yapılacak!

Romanya’daki hastane, Romanya İçişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği fonları ve nZEB Nearly Zero Energy Building (net sıfır enerjili) standartlarında hayata geçirilecek.

Kaynak: patronlardunyasi.com
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