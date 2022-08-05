IC İçtaş ile sözleşmeyi feshetmişlerdi! Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yeni sürece ilişkin açıklama...

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2010 yılında Rusya tarafından kurulan Akkuyu Nükleer Santrali projesinin ana geliştiricisi Akkuyu Nükleer A.Ş., IC İçtaş ile sözleşmesini feshetmesinin ardından inşaat çalışanlarının maaş ödemesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Akkuyu NGS inşaat sahasında çalışmalar her zamanki gibi devam etmektedir." denilen açıklamada, "5 Ağustos 2022 tarihi itibariyle, inşaat ve montaj işlerini yürüten şirketlerin çoğu iş kapsamlarıyla alakalı TSM ile sözleşmelerini imzalamıştır. Diğerleri ile de sözleşmelerin yeniden imzalanmasının en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

'Çalışanların tüm hakları ödenecektir'

Temmuz ayı maaş ödemelerinin Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin kendi öz kaynaklarından yapılacağı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

T2IC’nin tarafların mutabakatı ile sözleşmeyi feshetmeyi reddetmesi ve mali konularda çalışanların maaşlarının ödenmesi dahil yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmemesi nedeniyle Akkuyu Nükleer, T2IC’nin çalışanlarına Temmuz 2022 ayının maaş ödemelerini kendi öz kaynaklarından yapmaya karar vermiştir. Türk lirası olarak maaş alan çalışanların ücretleri ise %35 oranında artırılacaktır.

Daha önce T2IC’de istihdam edilen tüm işçi, mühendis ve yöneticilere yeni işveren olan TSM'ye geçme teklifi yapılmaktadır. Devir sırasında, çalışanların Türkiye Cumhuriyeti çalışma mevzuatı uyarınca sahip olduğu tüm haklar korunacaktır ve önceki işyerinde çalışma süresine bağlı olarak kıdem tazminatı, kullanmadığı izin tazminatı ve ihbar tazminatı dahil tüm hakkı olan ödemeler yapılacaktır.

Bu önlemler, inşaat sahasında işin sürekliliğini ve kalitesini, Akkuyu NGS’nin inşaat çalışmalarını takvime uyulmasını, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunmasını ve çalışanlara ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak için alınmıştır.