IC Holding “Gelişimin Ekisi” temasıyla hazırladığı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

İnşaat, enerji turizm, sanayi ve altyapı olmak üzere beş ana sektörde faaliyet gösteren IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding (IC Holding), merkezileştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını, hayata geçirdiği projelerini, 2021-2022 performansını ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini yayımladığı sürdürülebilirlik raporu ile paydaşlarının değerlendirmesine sundu.

Sürdürülebilirlikte merkezileşme sürecini tamamlayarak raporlarını yayımlamanın gururunu yaşadıklarını belirten IC Holding CEO’su Murad Bayar, “Merkezi sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında iç ve dış paydaşlarımızdan oluşan 1100 kişilik iş dünyası profesyoneliyle detaylı bir anket gerçekleştirip, tüm sektörler ve şirketlerden kapsamlı bir boşluk analizi yapabilmek için destek veriler topladık. Paydaşlarımızın talepleri ve boşluk analizi ile belirlediğimiz ihtiyaçlar ışığında strateji ve aksiyon planlarımızı oluşturduk. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, İklim Eylemi, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı konularını odaklandığımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) olarak belirledik. Hedeflerimizi bu SKA’lar odağında oluşturduk ve projelerimizi de bunlara göre şekillendirdik” dedi.

IC Sürdürülebilirlik Takımı ile güçlü adımlar attıklarını belirten Bayar sözlerine şöyle devam etti; “Merkezileşme sürecimizin en önemli kazanımı kurduğumuz IC Sürdürülebilirlik Takımı oldu. Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle oluşturduğumuz özel sertifika programıyla sürdürülebilirliğe gönül veren 50 çalışma arkadaşımıza 12 farklı konuda 18 hafta süren kapsamlı bir eğitimle uzmanlık kazandırdık. Bu ekip IC Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, gelecek 10 yıldaki sürdürülebilirlik vizyonumuza liderlik edecek. 50 yılı aşkın süredir kendini ülkemizin gelişimine adamış bir grup olarak 22 binden fazla çalışanımızla gelişim için çalışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) sürdürülebilirlik danışmanlığı şirketi Escarus ile merkezi sürdürülebilirlik yönetim sistemini kuran IC Holding, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standardı temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan sürdürülebilirlik raporunu da Escarus danışmanlığında hazırladı.

IC Holding sürdürülebilirlikle ilgili tüm çalışmalarını, özel olarak hazırladığı mikro sitesi http:// surdurulebilirlik.ic.com.tr/ üzerinden şeffaf bir şekilde paydaşlarıyla paylaşacak.