İç çamaşır ve çantalara gizlenen 171 bin 200 dolar sınırda yakalandı

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen ve içerisinde 34 yolcusu bulunan Türk plakalı otobüs sınır kapısına geldi. Otobüste bulunan yolcular beyan edecekleri bir şeyin olmadığın belirtti. Otobüs içerisinde yapılan detaylı gümrük muayenesi ve yolcuların şahsi muayeneleri sırasında, Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun taşıdıkları paraları usulüne uygun şekilde beyan etmedikleri belirlendi.

Paralar özel poşetlere rulo yapıldı

Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun çantalarında, iç çamaşırında ve dış giysisinden birinin ceplerinde ABD doları cinsinden çeşitli paralar sakladıkları görüldü. İlk bayanda 50 bin ABD Doları'nı iç çamaşırına, 2. kadının sütyen içerisine 40 bin ABD Doları, 3. kadının montun gizli bölmesine 31 bin 700 ABD Doları, 4. kadının kazak iç kısmına 30 bin ABD Doları ve son olan 5. bayanın ise çantasına 19 bin 500 ABD Doları koyduğu belirtildi.

Bulunan beyan edilmemiş para biriminin toplam tutarı 171 bin 200 ABD Doları'na Kapitan Andreevo sınır kapısında gümrük görevlileri tarafından el konuldu.