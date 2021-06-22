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Aktüel İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yerel, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 09:30:00 -
İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yerel kuvvetli sağanağın öğle saatlerinden itibaren görüleceği bölge genelinde, hava sıcaklığının ise 2 ile 4 derece azalacağı ön görülüyor.

Yağış sırasında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın beklendiği vurgulanan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

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