İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere, kentin işlek cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yapıyor.

Kentte yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuluyor. Kentin yoğunluk yaşanan bölgelerinden Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Cacabey Meydanı en sakin günlerini yaşarken insan ve araç hareketliliği azaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

- Yozgat

Yozgat'ın en işlek noktalarından Lise ve Sarraflar caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Kısıtlamadan muaf işletmeler mesailerine devam etti.

Evleri yürüme mesafesinde olanlar bakkal, fırın ve marketlerde alışverişini sürdürdü.

- Sivas

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin simgesi tarihi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı. Polis ekipleri uygulama noktalarında araç ve vatandaşları durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.

- Niğde

Niğde'de kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı ile diğer cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.



Polis ekipleri de kısıtlama süresince kontrol noktaları ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.