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Aktüel İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı
Aktüel

İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:42:38 -
İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur, sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-70km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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