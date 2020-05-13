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Aktüel

İç Anadolu'da 4 il için aşırı sıcaklık uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:05:44 -
İç Anadolu'da 4 il için aşırı sıcaklık uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının, mayıs ayında kaydedilen en yüksek değerleri aşabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma gününden itibaren 20 Mayıs Çarşamba gününe kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor.

Sıcaklıkların Konya genelinde 9 ila 13 derece, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde ise 5 ila 9 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve yıllardır mayıs ayında kaydedilen en yüksek değerleri aşabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlarla çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara maruz kalmaması için dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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