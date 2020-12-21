İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler

Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı acı oldu. Karısıyla gayrimeşru ilişki yaşadığını düşündüğü adamı çırılçıplak soyup, caddede ifşa etti.

İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

Çıplak gezdirerek ifşa ettiler

İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gayrimeşru ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti, ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

3 kişi gözaltına alındı

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

Kaynak: Sabah