İbret olsun! AK Parti kaçkını Turhan Çömez dersini aldı

28 Mayıs öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın protokol açıklaması, İYİ Partililerin tepkisini çekti.

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine üç bakanlık vadettiğini ve MİT Başkanlığı konusunda güvence verdiğini söylemiş; CHP liderinin seçimleri kazanması halinde kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söylemişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özdağ'ın açıklamalarını yalanlayarak mutabakatta herhangi bir bakanlığın konuşulmadığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu ise, Özdağ'ı doğruladı, "Öztrak da bilmiyordu. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil" dedi.

CHP liderinin protokolü doğrulaması üzerine İYİ Partili Turhan Çömez, Bilge Yılmaz ve Lütfü Türkkan sert tepki gösterdi.

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"BİZ KENDİSİ İÇİN OY TOPLARKEN O PAZARLIK YAPIYORMUŞ"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Çömez, "Biz sahada kendisi için oy isterken meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu?" ifadelerini kullandı.

"ENGEL OLAMADIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum" ifadelerini kullandı.

"PERVASIZCA DESTEK ÇIKANLAR MESULDÜR"

Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler arasında İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan da var. Türkkan şu ifadeleri kullandı:

"Altılı Masa’ya aday dayatmak üzere davet edilenler, benzer pazarlıklar ile hakları olmayan kazanımlar elde ettiler.

Şimdi kendileri ile aynı yolu izleyene tepki gösteriyorlar. Bir kişinin inadı ile işi bu noktalara getirenler, al takke ver külah diyerek konuyu koyun pazarlığına çevirenler, onlara pervasızca destek çıkanlar; tarih önünde suçludurlar, mesuldürler."