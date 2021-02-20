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Spor Ibrahimoviç'e Sırp taraftarlardan ırkçı saldırı: Müslüman gibi kokuyorsun
Spor

Ibrahimoviç'e Sırp taraftarlardan ırkçı saldırı: Müslüman gibi kokuyorsun

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'e Sırplı taraftarlar ırkçı saldırıda bulundu. Babası Bosnalı bir Müslüman olan Ibrahimovic'e Sırplar "Seni a... Müslüman gibi kokuyorsun" derken yıldız futbolcu hakaretleri umursamadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:33:00 - 2021-02-20 16:43:14

Irkçı Sırp taraftarlar, Kızılyıldız-Milan maçını tribünden takip eden Ibrahimovic'e "Seni a... Müslüman gibi kokuyorsun" diyerek hakarette bulundu. Yıldız futbolcu ise holiganları umursamadı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Kızılyıldız ile Milan karşı karşıya geldi.

2-2 sona eren mücadelede süre almayan ve karşılaşmayı tribünden takip eden Zlatan Ibrahimovic, bir grup ırkçı Sırp taraftarın sözlü saldırısına maruz kaldı.

Ibrahimoviç'e ırkçı saldırı

Holiganlar, tribünde oturan Zlatan'a, Bosna Hersekli Müslüman babasıyla ilgili ırkçı sözler söyledi. Küfürlerin yanı sıra "Kokmuş Balija, seni a... Müslüman gibi kokuyorsun." sesleri yükseldi.

Babası Sefik Ibrahimovic'in Bosnalı bir Müslüman olması nedeniyle bu hakaretleri işiten 39 yaşındaki yıldız, ırkçı taraftarları ciddiye almadı.

"Kokmuş Balija" çoğunlukla Hırvatlar veya Sırplar tarafından Bosnalı Müslümanlar için hakaret olarak kullanılan bir ifade.

 

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