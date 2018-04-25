Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İbrahimovic'e büyük şok! İddialı konuşmuştu...

Zlatan İbrahimovic geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir açıklama yapmıştı ve İsveç Millİ takımına geri döneceğini söylemişti. İsveç teknik direktörü Andersson ise yaptığı açıklamada, "Zlatan'ın söylediklerine saygı duyuyorum. Beni aramadı ama Dünya Kupası planlarımda yer almıyor" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:41
İbrahimovic'e büyük şok! İddialı konuşmuştu...

İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalar yaptı.. Jane Andersson, Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda Milli Takım'da olmak istediği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.
EURO 2016 sonrası Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in Rusya vizesi almasının ardından Dünya Kupası'nda yer almak istediğini "Bensiz Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz" sözleriyle ifade etmişti.

''DÜNYA KUPASI PLANLARIMDA YER ALMIYOR''

36 yaşındaki yıldız golcünün bu sözlerine İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson'dan cevap geldi. Andersson, "Ibrahimovic Milli Takım'da olmak istemediğini açıkladığında bunu saygıyla karşıladım. Eğer takımı bıraktıysanız, geri dönmemelisiniz" diye konuştu. Andersson, "Zlatan'ın söylediklerine saygı duyuyorum. Beni aramadı ama Dünya Kupası planlarımda yer almıyor" diyerek Ibrahimovic'e kapıları kapattı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:41
  1. Zlatan Ibrahimovic
  2. isveç milli takımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim sonrası yapacağı ilk ziyareti açıkladı
    1. Seçim sonrası yapacağı ilk ziyareti..
    2. Acun Ilıcalı: Benzine ihtiyacım var
    3. "Yunanistan'a koşarak geçen Türk" geri..
    4. Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?
    5. 200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve..
    6. Evde pizza nasıl yapılır?
    7. O kedicikle ilgili çarpıcı iddia!..
    8. Derbi kararına Beşiktaşlı futbolcudan..
    9. Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına..
    10. Hiç aç kalmadan 4 günde 4 kilo verin!
    11. '10 gün boyunca raylara yaklaşmayın'
    12. Bakan Eroğlu'ndan açıklama! 'Ankarayı..
    13. Karaman'da kamyonetle hükümet konağına..
    14. Öğretmen'den öğrencilerine büyük jest!..
    15. İstiklal Marşı’nı kendine kalkan yaptı!
    16. 'İsrail karanlık çağların ruhunu..
    17. Karamollaoğlu, Gül görüşmesi sona erdi
    18. Güneş lekelerinden korunmanın yolları
    19. Her 13 dakikada bir ekrana bakıyoruz!..
    20. ÖSYM EKPSS soru kitapçıklarını..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı