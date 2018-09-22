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İbrahimovic teklifi duyurdu! Yeni adresi...

Amerikan Birinci Futbol Ligi ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli yıldız Ibrahimovic, eski takımı Malmö'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:22
İbrahimovic teklifi duyurdu! Yeni adresi...

Geçen hafta Los Angeles Galaxy'nin Toronto'ya 5-3 kaybettiği maçta kariyerinin 500. golünü atan 36 yaşındaki futbolcu, İsveçli blog yazarlarından Calle Schulman'a Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'den, kariyerini İsveç'te sonlandırması için transfer teklifi aldığını aktaran Ibrahimovic, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik." ifadelerini kullandı.

Galaxy takımı ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu da hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Ibrahimovic, profesyonel kariyerine başladığı ülkesinin Malmö takımında 1999-2001 yıllarında forma giydi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:22
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