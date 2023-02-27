Ibrahimovic geri döndü
Milan, Serie A'da Atalanta'yı 2-0'lık skorla yendi.
Serie A'nın 24. haftasında Milan ve Atalanta, Giuseppe Meazza'da karşılaştı.
Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 26'da Musso kendi kalesine atarken, 86'da Messias farkı 2'ye çıkardı.
Milan üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 47 yaptı. Atalanta ise 41 puanda kaldı. Bergamo ekibinde Merih Demiral kart cezası nedeniyle oynamadı.
Milan'da Zlatan Ibrahimovic bu sezon ilk kez forma giydi.
41 yaşındaki futbolcu sezon başında diz ameliyatı geçirmişti.
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