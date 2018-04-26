İbrahimovic bunu beklemiyordu!

2018 Dünya Kupası'nda Zlatan Ibrahimovic'in olup olmayacağı sonunda açıklığa kavuştu. İsveç Milli Takımı'nın Instagram hesabından yapılan açıklamada Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda yer almayacağı açıklandı.

''KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ''

İsveç Milli Takımı Sportif Direktörü Lars Richt, yaptığı açıklamada ''Salı günü Zlatan ile konuştum, bana milli takım kararını değiştirmediğini söyledi. Yani Dünya Kupası'nda olmayacak.'' sözlerini kullandı.

'BENSİZ DÜNYA KUPASI OLMAZ' DEMİŞTİ...

MLS ekibi LA Galaxy'de oynayan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ''Dünya Kupası'nda olacağım. Zlatan'sız bir Dünya Kupası düşünülemez'' şeklinde konuşmuştu.