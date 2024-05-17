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Aktüel İbrahim Tatlıses'ten yeni paylaşım: Bana şaşı bakmayın, yoksa ben hepinize kör bakarım diye konuştu
Aktüel

İbrahim Tatlıses'ten yeni paylaşım: Bana şaşı bakmayın, yoksa ben hepinize kör bakarım diye konuştu

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:42:00 -
İbrahim Tatlıses'ten yeni paylaşım: Bana şaşı bakmayın, yoksa ben hepinize kör bakarım diye konuştu

Oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklayan İbrahim Tatlıses'ten manidar paylaşım geldi.

Uzun zamandır oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafında sular durulmuyor.

İbrahim Tatlıses son olarak, oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlunu mahkeme yoluyla evden çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

Tatlıses, son olarak sosyal medya sayfasından yaptığı manidar bir paylaşımla gündeme geldi."Bana şaşı bakmayın"

Ailesinde bir türlü sular durulmayan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, son olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı manidar bir paylaşımla gündeme geldi. "Bana şaşı bakmayın, yoksa ben hepinize kör bakarım!" mesajını yazdı.

Ünlü ismin, kimse gönderme yaptığı merak konusu oldu.
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