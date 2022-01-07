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Medya İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs açıklaması
Medya

İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs açıklaması

Şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 08:07:00 -
İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs açıklaması

YIllar sonra ekranlara ve aynı zamanda sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, koronavirüse yakalandığını ve atlattığını duyurdu. Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son testinin negatif çıktığını belirterek "Pozitiftim negatife döndüm" dedi.

 

Konser ve ekran maratonuna devam eden İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 70 yaşındaki Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattığını duyurdu.

Tatlıses paylaşımında "Hayırlı günler arkadaşlar. Pozitiftim negatife döndüm" dedi.

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