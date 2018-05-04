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İbrahim Tatlıses'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler

AK Parti İzmir milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevap verdi

04 Mayıs 2018 Cuma 08:23
İbrahim Tatlıses'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler

AK Parti İzmir milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan temayül (eğilim) yoklamasında, partililerin oylarını almak için teşkilat turunu sürdürüyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerlere moral ziyareti için 2 Nisan'da Hatay'a giden sanatçı grubunda yer alan İbrahim Tatlıses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na seslenen Tatlıses  şöyle dedi:
 
"MEGRİ MEGRİ'Yİ DE DİLO DİLOYU DA SÖYLERİM"

"Benim paraya pula ihtiyacım yok. Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka'ya gitmek ister misin, 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevinde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de beyefendiden isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki 'Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım."

İzmir'in kanadının kırıldığını kenti uçurmaya geldiğini ileri süren Tatlıses, "CHP de adayını çıkarmadı. Yahu çıkarsın da görelim. Başkanın önünde kimse duramaz. Yüzde 57; 56 da değil" dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:23
  1. İzmir
  2. Hatay
  3. İbrahim Tatlıses

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