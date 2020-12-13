İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti
2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
İbrahim Tatlıses, ABD'deki tedavi günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Uğradığı silahlı saldırıda kafasından kurşun yiyen Tatlıses, ABD'de durumunun daha da kötüleştiğini anlattı.
ABD'de durum kötüye gitti
Programa konuk olan Serdar Ortaç, Tatlıses'in Amerika'ya gitmeden önce Türkiye'deyken her gün turp gibi yürüdüğünü ancak Amerika'ya gittikten sonra uygulanan tedavilerin ardından çok daha kötü olduğunu söyledi.
'Ne varsa Türkiye'de varmış'
Tatlıses programında 9 sene önce uğradığı silahlı saldırı sonrasındaki tedavi sürecini şu sözlerle anlattı:
"12 gün yoğun bakımda kalıp, 12 dakika nöbet geçirmişim. Meğer ne varsa Türkiye'de varmış, Amerika'ya giderken içim hiç rahat değildi."
2011 yılındaki saldırı
İbrahim Tatlıses, 2011 yılının Mart ayında Maslak'ta silahlı saldırıya uğramıştı.
Başından vurulan Tatlıses, uzun bir süre yoğun bakımda kalmıştı.