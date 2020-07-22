İbrahim Tatlıses'ten çok sert tepki

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İbrahim Tatlıses, Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakkında, "Erkeklik adına kara bir lekesin" ifadelerini kullandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin gözaltına alınan zanlı Cemal Metin Avcı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ünlüleri isyan ettiren acı haber sonrasında İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tatlıses, Cemal Metin Avcı hakkında, "Bravo lan haza delikanlıymışsın, boğacaksın yakacaksın betona gömeceksin ne ayaksın oğlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın bunlar filmlerde bile olmaz oğlum erkeklik adına sen bir kara lekesin lan ŞEREFSİZ.!!!" mesajını paylaştı