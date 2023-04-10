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Gündem İbrahim Tatlıses'ten adaylık açıklaması! 'Meselem Erdoğan! Gerisi tegoti, çıgoti"
Gündem

İbrahim Tatlıses'ten adaylık açıklaması! 'Meselem Erdoğan! Gerisi tegoti, çıgoti"

Yeniakit Publisher
2023-04-10 23:01:00 -
İbrahim Tatlıses'ten adaylık açıklaması! 'Meselem Erdoğan! Gerisi tegoti, çıgoti"

5. kez başvurduğu AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer almayan İbrahim Tatlıses, "Benim meselem sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken, sanat dünyasından da pek çok ünlü isim milletvekili adaylığı için partilere başvuru yaptı.

AK Parti'den daha önce 4 kez milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, 5'inci kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Tatlıses adaylık listesinde yer almadı.

"Benim meselem sayın Erdoğan"

Twitter hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" ifadelerini kullandı.

Paylaşımındaki Kürtçe 'tegoti çegoti' sözleri takipçileri tarafından merak edilen Tatlıses yeniden yaptığı paylaşımda, "TE GO Tİ ÇI GOTİ ne demektir diyenlere Te go ti çı goti Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey kürt'çedir" ifadelerini kullandı.
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