İbrahim Tatlıses’in Pınar Gültekin paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, öldürülen Pınar Gültekin’in katiline tepki gösterdi.

Tatlıses açıklamasında "Bravo lan haza delikanlıymışsın, boğacaksın, yakacaksın, betona gömeceksin. Ne ayaksın oğlum sen! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın? Bunlar filmlerde bile olmaz oğlum. Erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz" dedi.

İbrahim Tatlıses’in bu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından fırsat bilinerek farklı yerlere çekildi ve tepki gösterildi.

İşte kadınların tepkilerinden bazıları:

“-Kurşunlattığın kadınları sen unutmuş olabilirsin ama biz kadınlar unutmadık densiz.”

“-Derya Tuna’yı ayağından vuran sen değil miydin?”

“-Kadın haklarını, kadınlara şiddet uygulayan birinin savunması çok komik.”