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İbrahim Tatlıses’in Hakan Çalhanoğlu mesajı Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Ses sanatçısı İbrahim Tatlıses, dün İzlanda-Türkiye maçı sonrası sosyal medya hesabında yayınladığı Hakan Çalhanoğlu mesajıyla çok konuşuldu. Tatlıses, "Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi." ifadelerini kullandı. Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu hangi takımda oynuyor?

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:38
İbrahim Tatlıses’in Hakan Çalhanoğlu mesajı Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Ses sanatçısı İbrahim Tatlıses, dün İzlanda-Türkiye maçı sonrası sosyal medya hesabında yayınladığı Hakan Çalhanoğlu mesajıyla çok konuşuldu. Tatlıses, "Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi." ifadelerini kullandı.

“Kardeşim bu Hakan çarpılmş gibi oynuyor"

Twitter hesabından İzlanda-Türkiye maçı sonrası mesaj yayınlayan İbrahim Tatlıses, "Kardeşim bu Hakan çarpılmş gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya’da doğmuştur. Aslen Bayburtludur. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, annesi Naime Çalhanoğlu’dur. Muhammed Çalhanoğlu adında bir kardeşi vardır. Çok küçük yaşlarda Waldhof Mannheim altyapısında futbola başladı. 2009 yılında Karlsruher takımına geçmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.

14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :

2001-2009 – Waldhof Mannheim

2009-2011 – Karlsruher

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011-2012 – Karlsruher

2012-2013 – Hamburg

2012-2013 – Karlsruher (Kiralık)

2013-2014 – Hamburg

2014- Bayer Leverkusen

Millî Takım Kariyeri :

2010 – Türkiye U-16

2010-2011 – Türkiye U-17

2011-2013 – Türkiye U-19

2012-2013 – Türkiye U-20

2012- —— – Türkiye U-21

2013- —— – Türkiye

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:38
  1. Bayburt
  2. İbrahim Tatlıses’in Hakan Çalhanoğlu mesajı
  3. Hakan Çalhanoğlu kimdir?
  4. hakan çalhanoğlu nereli
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