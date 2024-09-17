İbrahim Tatlıses’in gayrimeşru kızı ortalığı birbirine kattı!
Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferinde yaşanan olayda, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yıllarca reddettiği kızı Dilan Çıtak, kabin memuruna saldırdı.
THY'nin Bodrum-İstanbul seferinde İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, uçağın iniş esnasında kemerlerin takılıp kedisini pusetten çıkardığı için kendisini uyaran kabin memuruna saldırdı.
İddialara göre, uçak iniş esnasında emniyet kemerlerinin takılması gerektiği anonsunun ardından Çıtak, kedisini pusetten çıkardı. Kabin memurunun uyarısına sinirlenen Çıtak, sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.
THY yetkilileri, olayın ardından Dilan Çıtak'ı kara listeye aldıklarını duyurdu.