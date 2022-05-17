İbrahim Tatlıses’in bu haftaki konukları kimler? İbo Show bu hafta kim var? (18 Mart Çarşamba)
Sanatçı İbrahim Tatlıses her çarşamba akşamı Star TV’de İbo Show programı ile izleyicinin karşısına çıkıyor. İbo Show’un konukları 30 Mart itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. İbo Show takipçileri 18 Mayıs Çarşamba İbo Show’da kim var? İbo Show’un bu haftaki konukları kimler? sorularını sormakta. İşte 18 Mayıs İbo Show’a katılan sanatçılar…
Star TV’de ekrana gelen İbo Show çarşamba akşamları yayınlanıyor. Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in üstlendiği program saat 20:00’de başlıyor. Peki, 18 Mart İbo Show konukları arasında kimler var?
bo Show konukları arasında kimler var?
İbrahim Tatlıses'in müzik programı İbo Show, 18 Mayıs Çarşamba akşamı yayımlanıyor. Bu haftaki konukları arasında ise; Muazzez Ersoy, Yücel Arzen, Coşkun Sabah, Hüseyin Tatlı, Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut yer alıyor. İbo Show, 43. bölüm ise çarşamba akşamı saat 20:00'de yayımlanacak.