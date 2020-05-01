İbrahim Tatlıses duyurdu! 300 aileye müjde
İbrahim Tatlıses, ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç 300 aileye gıda kolisi yardımında bulunurken, 300 aileye daha gıda kolisi ulaştıracağını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmir'deki evinde karantinada olan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı video ile gönülleri fethetti.
Tatlıses, "Bugün 300 haneye ulaştık. Allah kısmet ederse bayrama yakın 300 haneye daha ulaşacağız. İran’dan Şerifa Hanım'la birlikte yapmış olduğumuz bu ramazan paketini kabul edip geri çevirmediğiniz için teşekkür ederiz. Rahmetli annemin babamın hayrınadır, Allah kabul etsin. Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.