İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiye ettiği akciğeri yenileyen kür! Akciğer keçiboynuzu kürü tarifi

Akciğerlerin üzerinden bu yükü almanın en kolay yolu ise bronşları temizleyen akciğer detokslarını uygulamak! Akciğer detoksu, aslında akciğeri temizlemenin en doğal yolu. Sigara kullanımından ve çevresel etkilerden zarar görebilen akciğeri toksinlerden arındırmaya akciğer detoksu deniyor.

Uzmanlar keçiboynuzu, elma, greyfurt, nar, yoğurt, sarımsak gibi malzemelerin akciğeri temizlediğini söylüyor. Biz de evde kolayca yapılan birkaç karışımla akciğer detoksu yapmanın yolları. Özellikle Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiye ettiği ilk iki kür tarifini deneyip olumlu sonuç alan kişilerin sayısı çok fazla.

Keçiboynuzu kürü tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler:

7 adet keçiboynuzu

2 bardak su

Nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır?

Soğuk suyla yıkadığınız keçiboynuzlarını küçük parçalar halinde kırın. 2 bardak suyu ocakta kaynatın. Kaynayan suya bu keçiboynuzlarını atarak 7-8 dakika kaynatın. Ocaktan aldığınız karışımı 20 dakika kadar soğumaya bırakın. Ardından süzüp cam kavanoza doldurarak sabah ve akşam birer bardak için. Bu yöntemin etkili olması için bir ay boyunca düzenli olarak uygulamalısınız.

Akciğeri temizleyen tere çayı tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler:

15 adet tere

2 su bardağı su

Nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır?

Önce suyu kaynatın. Ardından içine tereleri atarak 3 dakika kadar tencerenin kapağı kapalı olarak haşlayın. Ocaktan aldığınız haşlanmış tereleri süzün ve bir cam kaba aktarın. Bu kürü ya sabah aç karnına ya da yemeklerden iki saat sonra tüketmelisiniz. Tere çayı kürünü beş gün aralıksız olarak uygulamalısınız. 3 günün sonunda bronşların açıldığını ve balgam söktürücü özelliğinin hayata geçtiğini fark edeceksiniz. Bu kür idrarda yanmaya yol açabildiğinden beş günden fazla uygulanması tavsiye edilmiyor.

Bronşları en iyi ne temizler?

Akciğerleri temizleyen yeşil elma kürü tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 adet yeşil elma

1 kök zencefil

1 kök zerdeçal

2 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

Nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır?

Elmaları soymadan dörde bölüp çekirdeklerini temizleyin. Diğer malzemeleri de ekleyerek hepsini kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra kavanozlara doldurabilirsiniz. Bu karışımı 2 buçuk ay sabah-akşam bir bardak olarak tüketin. Bu sürenin sonunda akciğerleriniz pırıl pırıl olacak.

Yukarıdaki malzemelerden biri ya da birkaçına karşı hassasiyetiniz olma riskine karşı doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz. Ayrıca akciğerlerinizle ilgili ciddi sorunlar yaşıyorsanız önce mutlaka bir uzmana görünmelisiniz.