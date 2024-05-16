İbrahim Saraçoğlu'ndan tığ gibi yapan kür tarifi! Diyet yapmadan kilo verdiriyor: Görenler şaşıracak, 15 dakikada

Koronavirüs salgını, evden çalışma ve tabi kış ayları ile beraber gelen hareketsiz yaşamla birlikte kilolar alındı. Yazın yaklaşmasıyla beraber fazla kilolar dert olmaya başladı. Pek çok kişi hızlı kilo vermenin yollarını arar oldu. Bu noktada Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun zayıflatan kürleri merak ediliyor. Zayıflamak isteyenler diyet yapmadan da kilo verebilir. İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan diyet yapmadan ayda iki kilo verdiren zeytin yaprağı kürü tarifi...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, zayıflamak isteyenler için dikkat çeken uyarılarda bulunarak diyet yapmadan ayda 2 kilo verdiren kür tarifini açıkladı.

Bu kür insülin direncini kırmanıza yardım eder. Günde iki defa çayını içeceksiniz. Zeytinin yaprağı, zeytinden çok daha fonksiyoneldir. Kimya içeriği olarak zeytin yaprağı, zeytin ağacı meyvesinden üstündür. Mesela zeytin alıyorsunuz, tuzlu suya bastığınızda onun içinde, bizi romatizma, kansere ve diyabete karşı koruyan etken maddeler de gitmiş oluyor. Zeytinin yaprağı çok kıymetlidir. Sizi tok tutar. İnsülin direncine karşı mükemmeldir.

İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan diyet yapmadan ayda iki kilo verdiren zeytin yaprağı kürü tarifi...

Her şeyde bir ölçü var. Zeytin yaprağı çok hassas ve kıymetlidir. Bu hassasiyeti de sıcaklığa bağlıdır.

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En az 150 ml su kaynatılır. Kaynayan suyu bir bardağa alarak 1-2 dakika bekletilir.

Arada bir de bardak dıştan kontrol edilerek, elinizi yakıp yakmadığına bakılır. Eğer elinizle bardağı tutamıyorsanız, beklemelisiniz. Hazırlanan suyun ılıktan sıcak, elinizi yakmayacak ısıda olması gerekir.

Gölgede kurutulmuş 3 gram ya da bir tutam zeytin yaprağı ılıktan sıcak suyun içerisine ilave edilir ve karıştırılır.

Öğlen, akşam ya da sabah, akşam şeklinde günde 2 defa aç karnına içilebilir.

En az 6-7 saat en fazla 10 saat bekletilir. Hemen içilmemelidir. Akşamdan hazırlarsınız, sabah kalktığınızda kahvaltı öncesi içersiniz.

Bu kürü diyetinizi değiştirmeden en az 1 ay uyguladığınızda, 1 ayda 2 kilo vermenizi sağlayacaktır.

Zeytin yaprağı insülin direncinizi kıracaktır. İnsülin direnci kırıldıkça kendiniz tok hissedeceksiniz.

Zeytin yaprağı, Tip 2 diyabete, yüksek tansiyona karşı da yardımcı ve destekleyicidir.

Bazı insanlar öğleden sonra 4 gibi açlık hisseder. Yemeğe saldırır. Öğlen bir tane yasemin çayı içerse iştah kontrolü de sağlanmış olur.