İbrahim Saraçoğlu'ndan sinüzite kür! Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, baş ağrısına kesin çözüm! Tam size göre

Sinüzite bitkisel tedavi arayanlar, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tariflerini merak ediyor. Sinüzit şikayeti yaşayanlar doğal tedavi arayışı içinde. İşte, doğada tüm hastalıkların şifası olduğunu belirten İbrahim Saraçoğlu'ndan sinüzite çare olan doğal kür tarifi...

Daha çok soğuk algınlığı veya alerji sonrası görülen sinüzit, burun boşluğunun etrafındaki hava dolu cepler olarak tanımlanan sinüslerin enfeksiyonudur. Burun ve geniz akıntısı, göz çevresindeki şişlik, öksürük, yüz ve baş ağrısı, ateş, ağız kokusu, kulakta dolgunluk hissi, koku almanın azalması gibi semptomlarla görülen sinüzit tedavi edilmediğinde kişi için oldukça rahatsız edici bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan sinüzite iyi gelen papatya kürü tarifi...

İBRAHİM SARAÇOĞLU SİNÜZİTE KARŞI DOĞAL KÜR TARİFİ

* Tencerede kaynatılan 2 bardak su içerisine bir avuç kır papatyası eklenir ve 3-4 dakika birlikte kaynatılır.

* Kaynatma işleminden sonra kır papatyalarının buharını 5 dakika kadar burundan solunur. Ancak burada, buhardan yüzü yakmamak için tencereye çok yakın durmamak gerekir.

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* 10 dakika aranın ardından papatya suyunun bulunduğu tencerenin altını tekrar açıp kapağı kapatılır.

* Tekrardan kaynatılan papatyaların buharı bir 5 dakika daha solunur ve 10 dk. daha beklenir.

* Aynı işlem son kez olmak üzere bir kez daha tekrarlanır, yani toplam 3 kez beşer dakika bu buhar solunur.

İbrahim Saraçoğlu'ndan sinüzite iyi gelen papatya kürü her akşam sinüsler rahatlayana kadar uygulanır.