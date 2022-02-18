Hemoroid (basur) rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen gerilerek o kadar genişler ki, damarlar daha da şişerek tahriş olurlar. Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar

Hemoroid (basur) şikayeti olanlar için doğal ürünlerle tedavi seçeneklerini İbrahim Saraçoğlu, 7'den 70'e herkesin uygulayabileceği kolay ve doğal kür tarifini açıkladı. Çobançantası bitkisi sayesinde pek çok basur şikayeti olan insanın rahatladığını belirten İbrahim Saraçoğlu'nun çok merak edilen doğal kürü tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu'ndan hemoroid (basur) sorununa 30 günlük kür tarifi

Postanın haberine göre, beslenme kültürümüzün değişmesinin bunda büyük rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yapay baharatların, yapay acıların hemoroid problemini tetiklediğini belirtiyor. Peki, "basur problemi nedeniyle acı çekiyorum" diyenler ne yapacak?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, işi gereği çok fazla oturarak çalışan veya çok acı seven kişilerin, "yıllardır hemoroit şikayetim var" diyenler için önerdiği çobançantası bitkisi sayesinde pek çok basur şikayeti olan insanın rahatladığını belirtiyor. Çobançantası normalde doğada rahatça bulunabilecek, bahçenize kendinizin de ekebileceği bir bitkidir diyor.

İşte İbrahim Saraçoğlu'nun hemoroid kesin çözüm olarak önerdiği doğal kür tarifi...

İbrahim Saraçoğlu önerdi! günde 1 kere (Aç karnına) - 30 Günlük kür

* Çobançantası bitkisini 1 bardak suda 7-8 dakika kaynatın.

* Ilınınca süzüp suyunu için.

* Bu kürü 30 gün boyunca aç karnına her gün yapın.

* 30 günün sonunda kürü sonlandırın.

Önemli not: Çobançantası basura hemen aynı gün etki etmiyor. Çobançantasının salınım süresi (etki süresi) 12 saat olduğu için, 12 saat sonunda etki etmeye başlıyor.

Çocuklarda basur sorununa ne yapılır?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "7 yaşından küçük çocukta basur şikayetinin olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir pediatri (çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı) ile görüşmeniz gerekiyor" diyor. Çünkü bu yaştaki çocuklarda çok sık makatta çatlak sorunu nedeniyle kaka yapmaktan kaçınma, acı çekeceği düşüncesi tuvalet yapmaktan çekinme ve buna bağlı olarak kabızlık şikayeti görülebiliyor.

2 ve üzeri yaşta çocuğunuzda basur sorunu varsa, doktorunuza danışarak çobançantası ile ılık oturma banyosu ve makat bölgesine sarı kantaron yağı uygulaması yapılabilir. Bu sayede çocuğun rahatlaması sağlanabilir.

Basur için hangi bölüme gitmeliyim?

Hemoroid problemi olan hastalar ile genel cerrahi uzmanları ilgilenmektedir. Alınan randevu sonrasında, hasta muayene edilerek tedaviye yönlendirilmektedir. Hemoroid muayenelerinde iç ve dış basur çeşidi için farklı yollar kullanılmaktadır. Hemoroid tedavisi genel cerrahi bölümünün sorumluluğunda yapılmaktadır