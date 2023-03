İbrahim Saraçoğlu'ndan demir eksikliğine iyi gelen kür tarifi: Kansızlığa en etkili çözüm! Siz 3 defa bunu da yapın

Demir eksikliğine bağlı kansızlığa/anemiye doğal yöntemler ile şifa arayanlar İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği kereviz-ıspanak kürünü merak ediyor. Doğanın mucizevi besinlerinden olan kereviz ve ıspanak ile sıkıntılardan kurtulmak mümkün. Peki, kereviz-ıspanak kürü nasıl hazırlanır? Kansızlık neden olur? Kansızlık için yapılacak doğal kürler nasıl olmalı? Kansızlığın günlük hayata etkileri nelerdir? İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun demir eksikliğine, kansızlığa/anemiye iyi gelen doğal besinler ile hazırlanan kür tarifi...

Hemen hemen her toplumda çok sık görülen anemi diğer adıyla kansızlık, her ırkta ve her yaş grubunda gözlemlenebilen bir durumdur. Baş dönmesi, saç dökülmesi, çarpıntı, halsizlik, yüzde, gözde veya tırnak yataklarında solgunluk, unutkanlık, kulak çınlaması, erken yorulma, üşüme, çarpıntı ve nefes darlığı, dudakta çatlaklar, göz kararması, konsantrasyon bozukluğu şeklinde belirtilerle kendini gösteren kansızlıktan doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, demir eksikliğine ve kansızlığa iyi gelecek kür tarifini şifa arayanlar için açıkladı.

kereviz kansızlığa karşı oldukça etkilidir ve demire bağlı kansızlığın çözümünde fazlasıyla güçlüdür. Ancak, kereviz tek başına yeterli değildir. Kerevizin bu gücünü harekete geçirebilmek, başka bir deyişle bu görevi yerine getirebilmesi için işlevini artırıcı başka bir sebze, yani ıspanak gerekir. CnnTürk'ün haberine göre, Aşağıdaki uygulama şekline göre hazırlanacak olan kereviz-ıspanak karışımı kansızlığa ideal bir çözümdür. Kemoterapi ve/veya radyoterapi sonrası ortaya çıkan anemiye karşı kereviz-ıspanak kürü mükemmel bir destekleyici ve yardımcı tedavi yöntemidir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu demir eksikliği ve kansızlığa iyi gelecek kür tarifini açıkladı.

Kereviz-ıspanak kürü, hemoglobin sayısının yükseltilmesinde herhangi bir yan etki göstermeden etkili olabilmektedir. Peki kereviz-ıspanak kürü nasıl hazırlanır? İşte, İbrahim Saraçoğlu'ndan demir eksikliğine, kansızlığa (anemiye) şifa olan doğal kür tarifi...

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA (ANEMİYE) İYİ GELEN KÜR TARİFİ 3 SEFER SONRASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA İYİ GELEN KÜR TARİFİ MALZEMELER

* 250 gram taze ıspanak

* 200 gram kabuğu soyulmuş kereviz

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA İYİ GELEN KÜR TARİFİ YAPILIŞI

* Kaynamakta olan bir litre suyun içerisine 200 gram ince dilimlenmiş kerevizi atınız ve ağzı kapalı olarak kısık ateşte on dakika haşlayınız.

* On dakika tamamlandıktan sonra üzerine 250 gram ıspanağı ilave ediniz ve yine ağzı kapalı olarak beş dakika daha haşlamaya devam ediniz.

* Daha sonra soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra süzerek suyunu temiz bir şişeye koyunuz.

Sabah aç karnına veya kahvaltıdan bir saat sonra bir su bardağı içilir. Akşam aç karnına veya akşam yemeğinden bir saat sonra bir su bardağı içilir.

Onbeş gün müddetle sabah ve akşam içimleriyle gün atlamadan devam edilir. Onbeş gün sonra on gün ara verilir. On gün aradan sonra aynı şekilde tekrar sabah ve akşam olmak üzere onbeş gün devam edilir. Toplam otuz günlük uygulamayla kür tamamlanmış olur. 3 defa sonrası etkisini gösteriyor.

200 gram kerevizin yumrularının yerine kerevizin sadece taze ve yeşil olan yapraklarını ve saplarını da kullanabilirsiniz. Üç adet saplı (dallı ve yapraklı kısımları, yaklaşık 150 gram) kereviz yeterli olabilecektir.

Bu takdirde haşlama süresi üç dakikadır. Üç dakika tamamlandıktan sonra 200 gram ıspanak ilave edilerek beş dakika daha haşlamaya devam edilir. Ilıdıktan sonra süzülür ve temiz bir şişeye doldurulur. Tüketim şekli yukarıda belirtildiği gibidir.

KEREVİZ-ISPANAK KÜRÜNÜ UYGULARKAN BU UYARILARA DİKKAT EDİN

Kereviz-ıspanak kürünün onbeş gün müddetle ara vermeden uygulanması gerekir. Bu nedenle tedbirinizi önceden alarak yeteri kadar taze ıspanağı ve taze kerevizi tedarik etmeniz gerektiğini unutmayınız. Kullandığınız şişeyi mutlaka buzdolabında koruma altına alınız. Hazırlanan miktar iki günlüktür.

Şişenin içinde geriye kalanın ertesi gün kullanmak için buzdolabında korunması gerekir. Kürün bir litreden fazla hazırlanmaması gerekir çünkü hazırlanan ıspanak-kereviz karışımı 48 saatten fazla dayanamaz ve tedavi edici özelliğini de önemli ölçüde kaybeder.

Kereviz-ıspanak kürü, 3 yaş üzeri çocuklar için yardımcı ve destekleyici olarak önerilmektedir.

Kansızlığa karşı kereviz-ıspanak kürünü uyguladığınız dönemlerde çikolatadan ve aşırı tatlı tüketiminden uzak durunuz.

Günde bir bardaktan fazla çay ve kahve içmemeye özen gösteriniz.

Kereviz-ıspanak kürünü uygularken gün içerisinde zengin C-vitamini içeren sebze veya meyveleri tercih etmeniz daha faydalı olacaktır.

Eğer sigara içme alışkanlığınız varsa unutmayınız ki sigara vücudunuzdaki C-vitaminini önemli ölçüde azaltmaktadır. Demirin bağırsaklarda emilmesinde C-vitamini önemlidir. Çünkü C-vitamini demirin vücudumuz tarafından emilmesini takviye edici özelliğe sahiptir.

Not: Hekiminizin verdiği ilaçlar varsa mutlaka kullanınız. Buradaki uygulamayı bir destekleyici olarak kullanınız. Öncelikle, bilmeniz gereken kullanacağınız bitkiye karşı alerjinizin olup olmadığıdır. Bu konuda hekiminizin görüşünü alınız.

