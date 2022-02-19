İbrahim Saraçoğlu'ndan bomba tarif! Basur sorunu olanlar için anında çözüyor

Hemoroid (basur) şikayeti olanlar için doğal ürünlerle tedavi seçeneklerini İbrahim Saraçoğlu, 7'den 70'e herkesin uygulayabileceği basit ve doğal kür tarifini açıkladı. Çobançantası bitkisi sayesinde pek çok basur şikayeti olan insanın rahatladığını belirten İbrahim Saraçoğlu'nun çok merak edilen doğal kürü haberin detaylarında...

Posta'da yer alan habere göre, hemoroid, insanların en sık karşılaştığı sağlık şikayetlerinin başında geliyor. Beslenme kültürümüzün değişmesinin bunda büyük rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yapay baharatların, yapay acıların hemoroid problemini tetiklediğini belirtiyor. Peki, "basur problemi nedeniyle acı çekiyorum" diyenler ne yapacak?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, işi gereği çok fazla oturarak çalışan veya çok acı seven kişilerin, "yıllardır hemoroit şikayetim var" diyenler için önerdiği çobançantası bitkisi sayesinde pek çok basur şikayeti olan insanın rahatladığını belirtiyor. Çobançantası normalde doğada rahatça bulunabilecek, bahçenize kendinizin de ekebileceği bir bitki.

İşte İbrahim Saraçoğlu'nun hemoroid (basur) sorununa kesin çözüm olarak önerdiği doğal kür tarifi...

İbrahim saraçoğlu önerdi! Günde 1 kere (aç karnına) - 30 günlük kür

* Çobançantası bitkisini 1 bardak suda 7-8 dakika kaynatın.

* Ilınınca süzüp suyunu için.

* Bu kürü 30 gün boyunca aç karnına her gün yapın.

* 30 günün sonunda kürü sonlandırın.

Önemli not: Çobançantası basura hemen aynı gün etki etmiyor. Çobançantasının salınım süresi (etki süresi) 12 saat olduğu için, 12 saat sonunda etki etmeye başlıyor.

Dikkat: 7 yaş ve üzeri çocuklarda bir Türk kahvesi fincanı kadar içirilebilir. 7 yaş altı çocuklarda önerilmez. Peki 7 yaş altındaki çocuklar için ne yapılabilir?

Çocuklarda basur sorununa karşı ne yapılabilir?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "7 yaşından küçük çocukta basur şikayetinin olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir pediatri (çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı) ile görüşmeniz gerekiyor" diyor. Çünkü bu yaştaki çocuklarda çok sık makatta çatlak sorunu nedeniyle kaka yapmaktan kaçınma, acı çekeceği düşüncesi tuvalet yapmaktan çekinme ve buna bağlı olarak kabızlık şikayeti görülebiliyor.

2 ve üzeri yaşta çocuğunuzda basur sorunu varsa, doktorunuza danışarak çobançantası ile ılık oturma banyosu ve makat bölgesine sarı kantaron yağı uygulaması yapılabilir. Bu sayede çocuğun rahatlaması sağlanabilir.